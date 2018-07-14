В Театре им. Вахтангова рассказали о состоянии Этуша

Народный артист СССР Владимир Этуш сейчас находится в московской больнице под присмотром врачей. Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

По словам собеседника агентства, артист "неважно себя почувствовал" во время отдыха с женой в Италии. Супруги приняли решение вернуться в Россию и поехали в больницу сразу же после прибытия их рейса в аэропорт.

"Он не в реанимации, в обычной палате, супруга находится с ним", — добавил Крок.