У австрийского альпиниста остановилось сердце при восхождении на Эльбрус

11 августа 2018 09:40 (UTC+04:00)

Альпинист из Австрии погиб во время восхождения на гору Эльбрус из-за остановки сердца, сообщило ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республике, сообщает РИА Новости.

"В 05.20 (4.20 мск) 11 августа 2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступила предварительная информация о том, что в Эльбрусском районе на горе Эльбрус в районе Гара-Баши, на высоте 5000 метров, в зарегистрированной группе из Австрии в составе из 4 человек, при восхождении на гору Эльбрус у одного из членов группы произошла остановка сердца", — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что на место происшествия вышли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе четырех человек личного состава и одной единицы техники.

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