Орнелла Мути сыграет императрицу Анну Иоанновну на сцене Кремлевского дворца

Российская премьера международного театрального проекта - балета с элементами оперы "Хрустальный дворец" - состоится 10 сентября на сцене Государственного Кремлевского дворца (ГКД).

В спектакле, который будет показан в Москве один раз, принимают участие итальянская актриса Орнелла Мути, артисты Большого театра России и Михайловского театра, сообщили ТАСС в субботу организаторы проекта.

Анонсируя предстоящее мероприятие, собеседник агентства проинформировал, что инициатором и главным организатором проекта стал Европейский фонд поддержки культуры (EFSC) во главе с Константином Ишхановым.

Показ балета в Москве организован совместно с Ассоциацией поддержки культурных инициатив (АПКИ) и Государственным Кремлевским дворцом.

Собеседник ТАСС напомнил, что премьера "Хрустального дворца" состоялась на Мальте 21 июля 2017 года, и была приурочена к 50-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Мальта.

"С особым удовлетворением отмечаю, что балет получил многочисленные восторженные отклики, в том числе со стороны высокопоставленных гостей, посетивших данное мероприятие, и реально способствовал укреплению образа России как страны с богатейшим музыкальным и духовным наследием", - так оценил премьеру посол РФ в Республике Мальта Владимир Малыгин, которого процитировали организаторы международного театрального проекта.

"Действие постановки разворачивается в XVIII веке во времена правления российской императрицы Анны Иоанновны, которую сыграет итальянская актриса Орнелла Мути, известная своими ролями в фильмах "Укрощение строптивого", "Жизнь прекрасна", "Безумно влюбленный" и других картинах", - сообщил собеседник ТАСС.

Он сказал, что за основу сюжета взят исторический эпизод, имевший место при дворе российской самодержицы.

"Анна Иоанновна славилась своей любовью к пышным торжествам и необычным забавам и однажды пожелала поженить во дворце изо льда на реке Неве своих придворных шутов - их роли исполнят премьер Михайловского театра, заслуженный артист РФ Иван Васильев и солистка Большого театра России Мария Виноградова", - продолжил собеседник агентства.

В других главных ролях выступят прима-балерина Большого театра Мария Аллаш и солистка оперной труппы ГАБТ Анна Нечаева. В спектакле также задействованы артисты балета ведущих музыкальных театров, детский хор и ученики балетной школы.

"Хрустальный дворец" поставлен на музыку известного российско-мальтийского композитора Алексея Шора. Режиссерами и балетмейстерами спектакля стали Екатерина Миронова и Александр Сомов. Сценографическое оформление в стиле барокко выполнил Сергей Тимонин. "Художник по костюмам Елена Нецветаева-Долгалева одела артистов в наряды, созданные вручную по канонам XVIII века", - отметили организаторы международного театрального проекта, добавив, что в Москве спектакль пройдет под управлением дирижера Большого театра, лауреата Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Павла Клиничева.

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