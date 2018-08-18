Володин и спикер парламента Турции обсудили успехи действий в Сирии

18 августа 2018 11:39 (UTC+04:00)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер парламента Турции Бинали Йылдырым обсудили успехи солидарных действий Москвы, Анкары и Тегерана на сирийском направлении, передает РИА Новости.

"Россия, Турция и Иран объединили усилия по борьбе с терроризмом и оказали помощь сирийскому руководству по борьбе с фактически уже образовавшимся террористическим государством ("Исламским государством")", - сказал Володин в субботу на встрече в Анкаре с председателем Великого национального Собрания (парламента) Турции Бинали Йылдырымом.

"И сегодня мир пришел на многострадальную сирийскую землю", - добавил председатель Госдумы.

"Да, я согласен. В эти непростые дни нам нужно укреплять нашу солидарность", - заявил в ответ Йылдырым.

Перед встречей делегация Госдумы во главе с Володиным осмотрела ту часть здания парламента, куда во время июльской попытки переворота в Турции в 2016 году попала бомба.

В субботу делегация Госдумы во главе с Володиным примет участие в работе шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, основателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч председателя Госдумы с руководством республики.

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