Один из пострадавших от удара молнии на Эльбрусе альпинистов погиб

23 августа 2018 01:13 (UTC+04:00)

Один из альпинистов, пострадавших от удара молнии на Эльбрусе, скончался во время транспортировки, вторую спортсменку спасатели доставили в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что в 17.55 мск в среду поступила предварительная информация, что на высоте 4,3 тысячи и 4,2 тысячи метров на Эльбрусе ударила молния, в результате пострадали два альпиниста. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии, а состояние другого — средней степени тяжести.

"Поисково-спасательные работы завершены. Один из альпинистов – мужчина из Брянска скончался во время транспортировки, а вторая пострадавшая – также жительница Брянска, 1983 года рождения, доставлена в больницу поселка Эльбрус", — сказал собеседник агентства.

По его словам, тело погибшего альпиниста передано сотрудникам оперативно-следственной группы.

"В работах были задействованы шестеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России", — уточнили в пресс-службе.

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