Полицейского застрелили на станции метро в Москве

3 сентября 2018 09:08 (UTC+04:00)

Полицейского застрелили на станции метро в Москве

Сотрудник полиции убит на станции метро "Курская" в Москве, как передаёт РИА Новости сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.

Преступление произошло около полуночи. "Неизвестный мужчина из огнестрельного оружия причинил ранение сотруднику полиции, который от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

По информации телеканала "РЕН-ТВ", стрельбу открыл ранее задержанный полицейским мужчина, сразу после этого он скрылся.

В Москве объявлен план "Сирена", преступник объявлен в розыск. Подозреваемый – "мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 160-165 сантиметров", на нем были серая куртка, синие джинсы и серая кепка.

На месте происшествия работают следователи. "По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело", — сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

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