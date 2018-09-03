Лавров: Россия выступает за равноправный диалог с США

3 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)

Россия выступает за взаимоуважительный, равноправный диалог, когда США к такому разговору будут готовы, за Москвой дело не станет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы за взаимоуважительный, равноправный диалог. По-другому с нами разговаривать не надо. Люди, которые не знают истории, должны ее почитать. Как только США будут готовы к разговору, за нами дело не станет", — сказал министр на выступлении перед студентами МГИМО.

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