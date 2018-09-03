Лавров: Армения должна выполнять обязательства перед ОДКБ

3 сентября 2018 13:35 (UTC+04:00)

Встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна планируется в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"В ближайшее время планируется еще одна встреча президента Путина и премьер-министра Пашиняна. Думаю, что нам будет важно услышать, как сам новый лидер Армении оценивает перспективы развития ситуации в его стране. Нам, конечно же, совершенно небезразлично, как в этой ситуации выглядят обязательства Армении перед ОДКБ, мы исходим из того, что эти обязательства действуют, их нужно в полной мере выполнять, в том числе в том, что касается укрепления репутации и престижа нашей общей организации ", — сказал министр, выступая перед первокурсниками МГИМО.

Ранее Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении, и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян, комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в Армении новой ситуации.

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