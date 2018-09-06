Россия помогает Китаю в работе над самолетом-амфибией AG600

6 сентября 2018 11:02 (UTC+04:00)

Россия оказывает помощь в работе по сертификации китайского самолета-амфибии AG600, заявил журналистам в четверг гендиректор Таганрогского авиационного комплекса имени Бериева Юрий Грудинин, передает РИА Новости.

"Несколько месяцев назад посетили КНР по вопросу помощи в доведении самолета AG600 до сертификационного базиса", — сказал Грудинин.

Ранее китайские СМИ сообщили, что самолёт-амфибия AG600 успешно испытали в Китае. Тестовый полёт громадного авиалайнера проводился первого сентября в китайской провинции Хубэй на водохранилище Чжанхэ.

Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Таджикистана и зампред ЦВС КНР обсудили обеспечение безопасности на границе с Афганистаном
Таджикистан 10:48
Китай будет наращивать объемы поставок газа из России и Казахстана
Китай 09:22
Китай намерен укрепить финансовую поддержку малого бизнеса
Китай 09:19
Обнародовано место строительства третьей АЭС в Турции
Энергетика 07:52
Китай передал Азербайджану свыше 110 наименований дорожной техники и механизмов
Экономика 5 сентября 20:35
Путин, Эрдоган и Роухани планируют принять совместное заявление
Россия 5 сентября 17:56
Лента новостей
В Кабуле число погибших после двух взрывов возросло до 25 человек
Другие страны 11:32
Турция протестировала отечественный вертолет
Турция 11:22
«Цеснабанк» Казахстана погасил большую часть займа от регулятора
Бизнес 11:07
Нефть дешевеет на опасениях замедления темпов глобального роста
Энергетика 11:05
Азербайджан примет участие в конкурсе туристических стартапов ООН
Путешествия 11:02
Президент Таджикистана и зампред ЦВС КНР обсудили обеспечение безопасности на границе с Афганистаном
Таджикистан 10:48
Статус проектов "Южного газового коридора" на конец июля
Энергетика 10:43
ЗАО "Южный газовый коридор" назвало объем инвестиций в проекты на конец июля
Энергетика 10:43
В Ашхабаде открылся международный форум в области электроэнергетики
Энергетика 10:36