В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли в результате ДТП

Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в субботу РИА Новости в региональном МВД РФ.

"Предварительно установлено, что в 19.35 мск в субботу на 465-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомобилей Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102", — говорится в сообщении.

По данным МВД РФ, 35-летний житель селения Урвань, находившийся за рулем иномарки, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого собирался совершить поворот налево.

"После столкновения ВАЗ-21093 по инерции отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль ГАЗ-3102. В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и три его пассажира", — уточняет министерство.

По факту ДТП проводится расследование, обстоятельства аварии уточняются.

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