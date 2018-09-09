В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли в результате ДТП

9 сентября 2018 04:01 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли в результате столкновения трех автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии, сообщили в субботу РИА Новости в региональном МВД РФ.

"Предварительно установлено, что в 19.35 мск в субботу на 465-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло столкновение автомобилей Range Rover, ВАЗ-21093 и ГАЗ-3102", — говорится в сообщении.

По данным МВД РФ, 35-летний житель селения Урвань, находившийся за рулем иномарки, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди автомобиль ВАЗ-21093, водитель которого собирался совершить поворот налево.

"После столкновения ВАЗ-21093 по инерции отбросило на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль ГАЗ-3102. В результате ДТП на месте погибли водитель ВАЗа и три его пассажира", — уточняет министерство.

По факту ДТП проводится расследование, обстоятельства аварии уточняются.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Жертвами ДТП в Танзании стали не менее 11 человек
Другие страны 8 сентября 20:45
Ким Чен Ын подтвердил готовность приехать в Россию
Другие страны 8 сентября 16:03
Узбекистан и РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере выпуска лекарств
Узбекистан 8 сентября 14:36
Россия и Вьетнам будут сотрудничать по вопросам безопасности
Россия 8 сентября 14:32
Шесть человек погибли, 42 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции
Турция 8 сентября 07:17
Пять человек погибли в ДТП в Мексике
Другие страны 8 сентября 03:42
Лента новостей
Власти Ирака отменили комендантский час в Басре
Арабские страны 04:32
Власти Турции повышают цены на билеты в самые известные музеи
Турция 03:31
У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,5
Другие страны 03:20
Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо
Культура 02:59
Трамп посоветовал Apple вернуть производство в США
США 01:27
В Салониках начались столкновения демонстрантов с полицией
Европа 00:15
В Мексике главу муниципалитета ранили перед принесением присяги
Другие страны 8 сентября 23:51
Фильм "Рома" Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля
Культура 8 сентября 22:53
Кыргызстан передал символ Всемирных игр кочевников Турции (ФОТО)
Турция 8 сентября 22:26