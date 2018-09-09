В Петербурге BMW выехал на встречку и врезался в автобус с пассажирами

9 сентября 2018 23:29 (UTC+04:00)

Автомобиль BMW врезался в автобус ПАЗ на юго-востоке Петербурга в воскресенье вечером, три человека в легковушке погибли, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 19 часов у дома 23 по Шлиссельбургскому проспекту у метро "Рыбацкое".

"По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ. В BMW три человека скончались на месте, их пол и возраст уточняются", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть пострадавшие среди пассажиров маршрутки, их число, возраст и степень тяжести травм уточняются.

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