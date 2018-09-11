Россия и Китай выступили за использование нацвалют в расчетах

11 сентября 2018 14:27 (UTC+04:00)

Россия и Китай выступают за использование нацвалют в расчетах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров, передает РИА Новости.

"С российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более активном использовании во взаиморасчетах национальных валют. Это повысит устойчивость банковского обслуживания экспортно-импортных операций в условиях сохраняющихся рисков на глобальных рынках", — сказал Путин

По его словам, в первом полугодии двусторонний товарооборот увеличился почти на треть и достиг 50 миллиардов долларов. "Есть все основания в этой связи полагать, что к концу года мы выйдем на рекордный уровень товарооборота в 100 миллиардов долларов", — добавил российский президент.

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