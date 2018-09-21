Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета

Россия и Китай договорились ускорить переговорный процесс по проекту совместно разрабатываемого тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter). Об этом в пятницу в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) на пресс-конференции по итогам заседания Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности заявил министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй, передает ТАСС.

"Мы с коллегами уже обсудили соответствующие вопросы по проекту разработки тяжелого вертолета. По большинству из них достигли консенсуса. По оставшимся же из них мы приняли решение об ускорении переговорного процесса", - сказал он.

Вертолет AHL разрабатывается совместно российским холдингом "Вертолеты России" (входит в Ростех) и китайской AVIC (Китайская авиационно-промышленная корпорация). Подписанное в 2016 году соглашение предполагает, что "Вертолеты России" осуществят инвестиции в проект в виде технологий, а также разработают техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

Летом 2017 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов сообщал, что контракт может предполагать строительство по меньшей мере 200 машин.

По озвученным данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 т, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри составит 10 т и до 15 т при его размещении на внешней подвеске.

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