Более 20 стран подтвердили участие в Международном форуме и выставке "Riverport Expo 2018"

К Международному форуму и выставке "Riverport Expo 2018", посвященному бизнесу на реке, проявили интерес более 20 различных стран Европы и Азии, сообщает во вторник ТАСС.

Какие бы не были политические взаимоотношения между странами, на уровне бизнеса Россия и Германия всегда были в дружественных отношениях.

Так на выставке и форуме Германию представят: порт Дюссельдорфа (Neuss Dusseldorfer Hafen) в лице Генерального директора Herr Ulrich Gross; Министр экономики, труда, транспорта, информационных технологий Нижней Саксонии Германии - Доктор Бернд Альтусманн; EDL, Gunter Papenburg, Petroline GmbH, Sema AG, запланирован совместный Германский стенд.

Форум откроет пленарное заседание: "Приоритеты развития внутренних водных путей и водного транспорта России. Точки роста".

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