РЖД подпишут с "Индийскими железными дорогами" меморандум о создании совместного оператора

5 октября 2018 08:21 (UTC+04:00)

РЖД подпишут с "Индийскими железными дорогами" меморандум о создании совместного оператора для организации грузоперевозок по коридору "Север - Юг". Об этом, как передает ТАСС, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель генерального директора РЖД Александр Мишарин.

По его словам, одно из важных направлений сотрудничества компаний - организация перевозок по этому коридору.

"Важное направление, которое развивается в этом году, - это организация перевозок на коридоре "Север - Юг", создание совместного оператора. Мы считаем, что это один из важнейших проектов, который существенно позволит повысить объемы перевозок и транзита через РФ грузов из Индии в Европу и обратно", - сказал Мишарин.

"Мы планируем сегодня подписать меморандум о соглашение о развития сотрудничества с "Индийскими железными дорогами", которое включает в себя разработку и поставку систем диспетчерского управления, систем автоматики, создание совместного оператора, изучение и подготовку документов по организации совместных документов по организации грузовых перевозок", - отметил он.

Также в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Индию РЖД планирует подписать соглашение о сотрудничестве, предусматривающее внедрение российских технологий по управлению движением для индийских железных дорог.

"Очень важно, что сегодня планируем дальнейшее развитие, подписание соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает внедрение российских технологий, в первую очередь, управления движением поездов, систем безопасности, внедрение и применение оборудования, такого как стрелочные переводы, создание единого диспетчерского центра [для железных дорог Индии]",- заявил Мишарин.

Он отметил, что РЖД уже занимаются модернизацией участка индийских железных дорог. В рамках соглашения обсуждается также поставка техники для обслуживания движения поездов в Индии. Также планируется совместная подготовка железнодорожных кадров, обмен между ВУЗами и разработка совместных проектов в области науки.

Помимо этого РЖД рассчитывают поставлять для индийских железных дорог подвижной состав.

"Одно направление, которое сегодня будет обсуждаться, - это совместная организация и поставка сюда [в Индию] с локализацией производства пассажирских вагонов, пассажирского подвижного состава", - сказал он.

Первая партия, по словам Мишарина, может составить порядка 100 вагонов.

Индийские железные дороги - первые в мире по количеству перевозимых ими пассажиров, напомнил первый замглавы РЖД. В дальнейшем, по его словам, предполагается наращивание объемов поставок с локализацией.

Международный транспортный коридор "Север - Юг" рассчитан на транспортировку грузов из Индии и государств Персидского залива в Западную и Северную Европу через территории Ирана, Азербайджана и России, в том числе посредством соединения железных дорог этих трех стран. Основным преимуществом коридора является сокращение сроков доставки грузов в два или три раза. На первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год с дальнейшим удвоением объемов.

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