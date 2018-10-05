В Норильске эвакуировали пассажиров аэропорта

5 октября 2018 08:51 (UTC+04:00)

Пассажиры аэропорта в заполярном Норильске были срочно эвакуированы из здания утром в пятницу из-за ложного сигнала о пожаре, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

"Сработала сигнализация о пожаре. Сотрудники аэропорта мгновенно среагировали и, согласно правилам, начали эвакуацию. Тревога оказалась ложной, и все практически сразу вернулись в здание", — сказала собеседница агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что сработала сигнализация в 10.03, и через три минуты уже все было устранено.

Согласно онлайн-табло в аэропорту Норильска, по метеоусловиям на вылет задержаны четыре рейса — в Красноярск, Новосибирск и два в Москву.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Между таможенными органами Азербайджана и России подписан документ о технических условиях обмена информацией
Экономика 09:27
Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах
Иран 09:21
РЖД подпишут с "Индийскими железными дорогами" меморандум о создании совместного оператора
Россия 08:21
Москва и Эр-Рияд хотят инвестировать в возобновляемые источники энергии
Энергетика 03:31
Визит премьера Греции в РФ может состояться в первой половине декабря
Европа 4 октября 21:25
Казахстан представил обновленный Кодекс о недрах
Казахстан 4 октября 20:44
Лента новостей
Китай считает безосновательными обвинения во вмешательстве в дела США
Китай 09:40
Меркель: Германия и Израиль впервые провели консультации по проблеме антисемитизма
Израиль 09:36
Беларусь и Чехия заинтересованы в расширении экономического и торгового сотрудничества
Беларусь 09:28
Между таможенными органами Азербайджана и России подписан документ о технических условиях обмена информацией
Экономика 09:27
Минфин Азербайджана выпускает манатные облигации с доходностью 8%
Бизнес 09:24
Азербайджан хочет привлечь туристов из Малайзии, Сингапура и Индонезии
Общество 09:22
Иран и Россия планируют отказаться от расчетов в долларах
Иран 09:21
ЕС и Парламент Грузии обсудили вопросы исследований и инноваций в Грузии
Грузия 09:18
Уровень безработицы среди молодёжи в Узбекистане составил 15,9 процента
Бизнес 09:18