В Норильске эвакуировали пассажиров аэропорта

Пассажиры аэропорта в заполярном Норильске были срочно эвакуированы из здания утром в пятницу из-за ложного сигнала о пожаре, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС по Красноярскому краю.

"Сработала сигнализация о пожаре. Сотрудники аэропорта мгновенно среагировали и, согласно правилам, начали эвакуацию. Тревога оказалась ложной, и все практически сразу вернулись в здание", — сказала собеседница агентства.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что сработала сигнализация в 10.03, и через три минуты уже все было устранено.

Согласно онлайн-табло в аэропорту Норильска, по метеоусловиям на вылет задержаны четыре рейса — в Красноярск, Новосибирск и два в Москву.

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