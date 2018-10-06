Путин отметит день рождения с родными и друзьями, сообщил Песков

Президент Владимир Путин проведет день рождения в кругу родных, близких и друзей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Седьмого октября президенту исполнится 66 лет.
Одним из гостей станет бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он написал в Facebook, что уже вылетел в Россию.
"Лечу на самолете на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", — говорится в посте.
Как писали итальянские СМИ, Берлускони намерен посетить праздник у Путина ценой пропуска мероприятия своей партии "Вперед, Италия", которое проходит в Милане.
Двадцать девятого сентября Берлускони исполнилось 82 года. По его словам, в этот день он получил от Путина поздравления, которые "всегда особенны".
Год назад итальянский политик также побывал на дне рождения российского лидера в Сочи и подарил ему огромный пододеяльник.
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