Сроки визита премьер-министра Израиля в Россию рассматриваются - Лавров

Предложение о проведении встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поступило, ее сроки рассматриваются. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает в среду ТАСС.

"Такое предложение поступило. Сроки рассматриваются в контактах между президентской администрацией и аппаратом председателя правительства Израиля", - отметил министр.

Комментируя заявления Нетаньяху о том, что Израиль будет действовать против закрепления Ирана в Сирии, Лавров подчеркнул, что все внешние игроки, которые так или иначе вовлечены в сирийский конфликт, должны "прежде всего руководствоваться задачей оказания содействия правительству Сирии в бескомпромиссном искоренении террористической угрозы на сирийской земле". "Думаю, что именно по этому критерию стоит судить о тех или иных действиях", - добавил глава российского дипведомства.

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