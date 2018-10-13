В Черном море затонул теплоход с металлоломом под флагом Панамы

Теплоход с грузом металлолома затонул в Черном море, находившийся на борту экипаж спасен. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Росморречфлота.

"Теплоход дал крен и затонул. Восемь членов экипажа спасены, они находятся на борту танкера, который сейчас следует в порт Новороссийска", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана. "Чувствуют они себя нормально", - уточнили в Росморречфлоте.

В 06:45 мск от дежурного морского спасательного центра Севастополя поступила информация о том, что теплоход под флагом Панамы терпит бедствие в Черном море в 50 милях от берега. Судно получило крен, его экипаж эвакуировался на спасательный плот. На помощь были направлены морские суда, в том числе танкер "Минерва", который и поднял на борт экипаж аварийного теплохода.

"Сам теплоход затонул", - сообщили в Росморречфлоте. Глубина в этом месте составляет 1900 м. Угрозы загрязнения нет.

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