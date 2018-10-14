Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова экстренно прооперировали в Москве

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов был экстренно госпитализирован с болью в почке и прооперирован в одной из столичных клиник 13 октября. Как передаёт ТАСС oб этом Венедиктов написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц", - написал главред "Эха Москвы".

Венедиктов отметил, что операция прошла успешно, и он чувствует себя относительно неплохо.

"Мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты", - добавил журналист.

Венедиктов поблагодарил за успешную операцию врачей, а также передал слова благодарности всем, кто интересуется его здоровьем и желает ему выздоровления.

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