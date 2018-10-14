Главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова экстренно прооперировали в Москве

14 октября 2018 19:15 (UTC+04:00)

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов был экстренно госпитализирован с болью в почке и прооперирован в одной из столичных клиник 13 октября. Как передаёт ТАСС oб этом Венедиктов написал в воскресенье в своем Telegram-канале.

"Да, меня вчера срочно госпитализировали с острой болью в почке. Да, меня вчера немедленно прооперировали в одной из московских больниц", - написал главред "Эха Москвы".

Венедиктов отметил, что операция прошла успешно, и он чувствует себя относительно неплохо.

"Мне придется неделю понаблюдать мир через интернет и окно больничной палаты", - добавил журналист.

Венедиктов поблагодарил за успешную операцию врачей, а также передал слова благодарности всем, кто интересуется его здоровьем и желает ему выздоровления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстанские специалисты проводят обследование мест падения обломков ракеты "Союз"
Казахстан 13 октября 14:58
В Черном море затонул теплоход с металлоломом под флагом Панамы
Россия 13 октября 13:48
Россия, Китай и Индия займутся созданием Евразийского квантового пути
В мире 13 октября 12:53
Нахчыванская соль будет экспортироваться в Турцию, Россию и Ирак (Эксклюзив)
Бизнес 13 октября 11:09
Началась реализации проекта по созданию российской промзоны в Египте
Арабские страны 13 октября 11:06
КНР готова исследовать потенциал и расширять сферы сотрудничества с Россией
В мире 13 октября 10:52
Лента новостей
Вашингтон несправедливо обвиняет Пекин во вмешательстве, заявил посол Китая
Китай 19:43
Япония планирует в 2020 году ввести электронную систему получения туристических виз
Другие страны 18:58
Завтра на территории страны в основном осадков не ожидается
Общество 18:56
В Турции нашли подводные наскальные рисунки
Турция 18:46
В Швейцарии не менее 13 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом
Европа 17:54
Шахин Мустафаев: Политика Президента Ильхама Алиева ведёт Азербайджан к ещё более светлому и процветающему будущему
Бизнес 17:30
В пригороде Москвы началась тестовая эксплуатация автобуса SAZ LE60 узбекского производства
Узбекистан 17:01
В Иране силовики обезвредили террористическую группировку на западе страны
Общество 16:41
Назван размер среднемесячной зарплаты в Казахстане в сентябре
Казахстан 16:04