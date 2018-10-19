РФ дополнительно перечислит Беларуси более $400 млн в качестве пошлин на нефть

19 октября 2018 09:34 (UTC+04:00)

Россия дополнительно перечислит Беларуси 27 миллиардов российских рублей (более 400 миллионов долларов) в качестве экспортных пошлин из-за роста цен на нефть, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает в пятницу БЕЛТА.

"В связи с ростом цен на нефть возрастают наши обязательства по перечислению экспортной пошлины на нефть Республике Беларусь по сравнению с тем, что было в бюджете. 27 миллиардов (российских) рублей, мы вносим в бюджет дополнительные средства на эту цель", - сообщил Антон Силуанов, говоря о бюджете России на 2018 год.

Россия ежегодно поставляет в Беларусь для переработки 18 миллионов тонн нефти, еще 6 миллионов тонн участвует в механизме "перетаможки", предполагающей поступление в белорусский бюджет экспортных таможенных пошлин.

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