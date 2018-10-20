Шойгу: у России и Сингапура хорошие перспективы сотрудничества по безопасности в АТР

Россия и Сингапур имеют хорошие перспективы сотрудничества по вопросам укрепления безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с министром обороны Республики Сингапур Нг Энг Хеном, прошедшей на полях пятого совещания министров обороны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу ("СМОА плюс"), сообщает в субботу ТАСС.

"У наших отношений есть хорошие перспективы развития, особенно - в вопросах безопасности в АТР. И, возможно, - в совместной работе по гуманитарному разминированию", - сказал он.

Шойгу пригласил военнослужащих Сингапура для участия в Армейских играх и в Главном военно-морском параде.

Он также проинформировал коллегу о работе Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ и отметил, что Россия всегда готова поделиться таким опытом. В частности, сказал Шойгу, российские специалисты уже обучили более 700 сирийских военнослужащих, которые успешно справляются с задачами разминирования территории своей страны. Большая работа ведется по ликвидации взрывоопасных предметов в Лаосе.

Глава Минобороны РФ поблагодарил Нг Энг Хена за возможность познакомиться с Сингапуром и снова лично пообщаться с коллегой. "Уверен, наши встречи станут регулярными и участие в мероприятиях, проводимых как в вашей стране, так и у нас, позволят сделать очередной шаг в развитии двусторонних отношений", - подчеркнул Шойгу.

Министр обороны Сингапура, отметив занятость и напряженный график Шойгу, сказал, что приезд российского коллеги в Сингапур это большая честь. "Вы для нас уже много сделали тем, что выступили со своим обращением перед участниками пятого заседания "СМОА плюс", - подчеркнул Нг Энг Хен.

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