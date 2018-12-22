Министерствам в России и Белоруссии дали месяц на доклад по отмене роуминга

22 декабря 2018 13:11 (UTC+04:00)

Представители правительств России и Белоруссии должны в месячный срок доложить парламентариям о ходе реализации решения об отмене роуминга между странами, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Очередная сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России проходит в Москве 21-22 декабря. В субботу в рамках заседания состоялся "правительственный час", где выступили министр связи и информации Белоруссии Константин Шульган и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков. Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за неисполнение поручений президентов стран по отмене роуминга.

"Месяца будет достаточно, чтобы разобраться в этом окончательно. В течение месячного срока провести промежуточное заслушивание и проинформировать депутатов Парламентского собрания. Наша задача - придать импульс коллегам из исполнительной власти для решения этого вопроса, учитывая запрос граждан наших стран и, главное, исходя из решений глав государств", - заявил Володин в ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России в субботу.

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