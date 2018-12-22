В России завершили создание национальной системы цифрового вещания

Торжественная церемония запуска последнего, 5040-го по счету, объекта цифрового эфирного вещания в России состоялась в субботу на базе Северного флота ВМФ РФ в поселке Видяево Мурманской области и завершила создание крупнейшей в мире сети цифрового эфирного телевещания по всей стране, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ввод в эксплуатацию башни "Ура" стал финальным аккордом в создании беспрецедентного по масштабу инфраструктурного проекта по строительству сети цифрового эфирного телевизионного вещания, который реализовывался в рамках федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

В церемонии открытия объекта приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, генеральный директор Российской телерадиовещательной сети Андрей Романченко и командующий подводными силами Северного флота Аркадий Романов.

После того как официальные лица с помощью пультов дистанционного управления включили на башне бело-сине-красную иллюминацию, под звуки военного оркестра и троекратное "Ура!" шеренг моряков радиотелевизионный передающий центр начал функционировать в рабочем режиме.

По случаю запуска последнего объекта мировой сети в видяевском Доме офицеров состоится предпремьерный показ нового фильма "Ёлки Последние" - завершающей части семейного киноблокбастера "Ёлки" продюсера Тимура Бекмамбетова, который выйдет в широкий прокат 27 декабря.

После запуска последнего объекта цифровой эфирной сети в Видяево строительство всей цифровой инфраструктуры в стране завершено, и цифровая эфирная сеть работает в полном объеме. Если к началу реализации ФЦП в 2009 г 44% жителей страны могли смотреть не более 4 телеканалов, а около 25% населения - только 1-2 телеканала, то после перехода на цифру 98,4% российских граждан смогут бесплатно принимать в эфире 20 обязательных общедоступных телеканалов и 3 радиоканала в цифровом качестве.

Такое количество каналов сопоставимо с тем, что сейчас доступно только в платных пакетах. Оставшиеся 1,6% населения, проживающего вне зоны охвата эфирным цифровым сигналом, будут также иметь возможность бесплатно смотреть 20 телеканалов в цифровом качестве посредством спутникового вещания. Таким образом, обеспечен единый телевизионный стандарт как для жителей крупных городов, так и для жителей малонаселенных территорий. Неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения - это высокое качество изображения и звука, многоканальность и устойчивость к помехам.

О переходе на цифровое эфирное вещание и об отключении аналогового вещания в Российской Федерации.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным - начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область.

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