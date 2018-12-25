Российские ученые нашли новые гены, отвечающие за пристрастие к алкоголю

25 декабря 2018 10:15 (UTC+04:00)

Российские генетики из медико-генетического центра Genotek выявили новые данные о генетических мутациях, связанных с алкоголизмом, следует из исследования компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ходе исследования эксперты сравнили геномы 1,798 тысячи человек. Участниками исследования стали мужчины и женщины в возрасте старше 20 лет. На основании результатов опроса участников разделили на 4 группы: никогда не употребляющие алкоголь, употребляющие раз в месяц, употребляющие раз в неделю, употребляющие каждый день.

"В результате сравнения генетических характеристик людей, употребляющих алкоголь каждый день, и людей, никогда не употребляющих алкоголь, ученым удалось выявить как ранее известные мутации, предрасполагающие к алкоголизму в других популяциях, так и новые, ранее не ассоциированные с этой особенностью", - говорится в документе.

Так, ген CNTNAP2 кодирует белок, который влияет на проведение нервного импульса. Ранее указывалось, что мутации этого гена связаны с потреблением алкоголя у женщин. Исследование показало связь этого гена с потреблением алкоголя у обоих полов.

Среди генетических вариантов, имеющих взаимосвязь с употреблением алкоголя, наибольшую статистическую значимость показали мутации в генах DLGAP1 и ANTXR1, пишут эксперты. Первый кодирует белок в головном мозге человека в синапсах нейронов - местах передачи нервного импульса от одной клетки к другой. Второй ген играет роль в перемещении клеток в организме, формировании кровеносных сосудов и реакции на бактериальные токсины.

"Установление связи между генетическими вариантами и пристрастием к алкоголю даёт возможность выявить наследственную предрасположенность у конкретного человека в ходе генетического анализа и рекомендовать ему ограничить употребление спиртного. Кроме этого, понимание механизмов формирования алкогольной зависимости позволит ученым разрабатывать более эффективные методы лечения", - отмечается в исследовании.

Медико-генетический центр Genotek был основан в 2010 году. Он предоставляет клиентам доступ к генетической информации. Данные ДНК-исследований позволяют выявить вероятность возникновения заболеваний, определить происхождение, разработать персональную программу тренировок и питания. На сегодняшний день Genotek является единственной в России компанией, предоставляющей услугу полногеномного секвенирования.

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