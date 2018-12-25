Россия сомневается, что США выполнят обещание о выводе войск из Сирии

Россия сомневается, что США выполнят свое обещание вывести войска из Сирии, Вашингтон как минимум начнет с этим затягивать, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend.

"Диалог по линии военных по теме деконфликтинга и вообще по ряду аспектов военной обстановки в Сирии не прекращается. В силу специфики ситуации информация, которая там озвучивается, или информация, которой стороны делятся, не подлежит разглашению. Я могу сказать, что вопрос не в том кто, кого, когда, о чем и в каком объеме предупредил. А вопрос в том, будет ли выполнено это решение? В отношении последнего у меня есть серьезные сомнения", - сказал Рябков.

Замминистра отметил, что сам на своем опыте много раз "убеждался в том, что в Вашингтоне, бывает, формулируются далекоидущие намерения, очень серьезные, затем это все спускается на тормозах".

"Лично мне представляется, что по совокупности всех обстоятельств выполнение решения, как минимум, будет затягиваться. Как минимум. Потому что на фоне реальных успехов, которые вооруженные силы Сирийской арабской республики при поддержке ВКС России достигли на земле, на фоне прогресса, который страны-гаранты – мы вместе с Турцией и Ираном – обеспечили в формате астанинского и сочинского процесса, на фоне всего этого сейчас свернуть незаконное военное присутствие, которое было создано на территории суверенного государства без решения СБ ООН и без приглашения, в нарушение норм международного права, свернуть это – не в американской логике", - добавил Рябков.

При этом замминистра еще раз подчеркнул, что "судить и давать оценки, особенно применительно к США, мы можем и должны только по делам, по конкретным действиям, то есть нужно посмотреть, как это будет реализовываться".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции. Агентство Рейтер со ссылкой на источники передало, что всех сотрудников госдепартамента США эвакуируют из Сирии в течение 24 часов, а вооруженные силы будут выведены за 60-100 дней.

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