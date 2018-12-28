Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции трех белорусских предприятий

Россельхознадзор отменил введенные ранее временные ограничения на поставки в Россию молочной продукции трех белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства. Ограничения сняты в отношении поставок с ОАО "Калинковичский мясокомбинат", ОАО "Молочный гостинец" и УПП "Полоцкий молочный комбинат", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Россельхознадзор с 28 декабря 2018 года отменяет временные ограничения на поставки в Россию продукции трех белорусских предприятий: ОАО "Калинковичский мясокомбинат" - за исключением продукции, запрещенной к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС; ОАО "Молочный гостинец" - за исключением поставок сухой молочной продукции; УПП "Полоцкий молочный комбинат" - за исключением поставок сухой молочной продукции и за исключением продукции, запрещенной к ввозу из-за действующих ограничений по АЧС", - говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор принял такое решение по результатам рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Продукция с указанных предприятий должна быть выработана с сегодняшнего дня и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом, указали в ведомстве.

Также Россельхознадзор оставил за собой право последующего проведения инспекционной проверки этих предприятий для подтверждения устранения нарушений.

Россельхознадзор с 6 июня запретил поставки из Белоруссии некоторых видов молока и молочной продукции в таре объемом свыше 2,5 л в связи с тем, что из республики продолжала поступать "небезопасная молочная продукция".

9 июня Россельхознадзор и департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии согласовали процедуру снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции на 2018 год. Впоследствии Россельхознадзор разрешил поставку молока наливом семи белорусским компаниям. При этом глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил о том, что ведомство не планирует широко снимать ограничения и открывать рынок для белорусских поставщиков молока в Россию.

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