Автобус с гражданами Азербайджана перевернулся в Ставрополье

Микроавтобус с гражданами Азербайджана перевернулся в Ставропольском крае, пострадали шесть человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 10.45 поступило сообщение о том, что в километре от села Левокумское произошло опрокидывание маршрутного микроавтобуса Mercedes, перевозившего граждан Азербайджана по маршруту Азербайджан - Москва", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в микроавтобусе находилось 13 человек.

"Предварительно, пострадали шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу Левокумского района. Возгорания нет, дорога не перекрывалась", - добавили в ведомстве.

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