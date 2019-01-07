Россия сейчас может принять меры по восстановлению ДРСМД, заявили в Берлине

Россия сейчас может предпринять необходимые шаги для полного и подконтрольного восстановления договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы сейчас находимся в том периоде, когда Россия может предпринять необходимые шаги, чтобы в полной мере и поддающимся проверке образом восстановить свою приверженность договору. Дальнейшие шаги последуют после этого периода, правительство ФРГ будет, конечно, очень плотно согласовывать их с союзниками в НАТО", - сказал Зайберт.

По его словам, ранее в декабре союзники в НАТО выразили мнение, что "Россия нарушает ДРСМД в течение долгого времени". Он добавил, что в Берлине считают ДРСМД "очень важным элементом безопасности в Европе", ФРГ поддерживает данный договор.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря заявил, что у России есть два месяца, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по ДРСМД. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положения ДРСМД.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими США.

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