В России в 2018 году создали 40 лесопарковых "зеленых поясов"

9 января 2019 12:55 (UTC+04:00)

40 лесопарковых "зеленых поясов" было создано в 36 регионах РФ в 2018 году. Об этом ТАСС в среду сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По состоянию на 30.12.2018 создано 40 лесопарковых "зеленых поясов" в 36 субъектах Российской Федерации на площади 571,81 тыс. га", - говорится в сообщении.

По данным Рослесхоза, такие территории появились в Ивановской, Рязанской, Вологодской, Орловской, Тульской областях, а также в Башкирии, Хакасии и других регионах.

Закон о так называемых "зеленых щитах" вступил в силу с 2017 года. Он ограничивает вырубку деревьев вокруг муниципальных образований и городов федерального значения, а также вводит особые правила для хозяйственной деятельности, влияющей на экологию. Также были приняты поправки в КоАП о штрафах за нарушения на территории "зеленых щитов".

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