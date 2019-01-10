Товарооборот России и Китая впервые превысил сто миллиардов долларов

10 января 2019 12:43 (UTC+04:00)

В середине декабря прошлого года товарооборот России и Китая превысил сто миллиардов долларов, заявил официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, эта цифра стала "историческим рекордом". Окончательные данные опубликуют позднее.

Гао Фэн подчеркнул, что Россия занимает первое место среди основных торговых партнеров Китая по динамике роста товарооборота. Пекин продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Москвы, в свою очередь Россия занимает десятое место по этому показателю среди партнеров Китая.

Представитель министерства отметил, что Пекин готов и дальше прилагать усилия для развития китайско-российских отношений.

По данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между странами в январе-ноябре 2018 года вырос на 27,8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 97,23 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию вырос на 12 процентов, до 43,45 миллиарда долларов, а импорт из России — на 44,3процентов, составив 53,78 миллиарда долларов.

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