Вагоны с углем сошли с рельсов в Иркутской области, пострадавших нет

Сход вагонов грузового поезда произошел под Иркутском на перегоне "Делюр-Тыреть" Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), сообщает в субботу Главное управление МЧС России по региону, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сообщение о сходе 17-ти вагонов на 4969 километре ВСЖД поступило 12 января в 9:20 (4:20 по Москве)

"В составе перевозившего уголь поезда 67 вагонов. В результате происшествия погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На место происшествия со станций "Зима" и "Иркутск-Сортировочный" направлены два восстановительных поезда с бригадами специалистов, а также оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона и Главного управления МЧС России по Иркутской области.

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