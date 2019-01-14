В Ростовской области РФ пять человек пострадали при хлопке газа в девятиэтажке

14 января 2019 08:27 (UTC+04:00)

Пять человек пострадали, по предварительным данным, при хлопке бытового газа в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, Как передает Trend об этом сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Хлопок газа произошел в квартире №30 на девятом этаже дома №16 на улице Хабарова", - сказал собеседник агентства.

По его словам, произошло обрушение перекрытий между восьмым и девятым этажами. Обстоятельства ЧП выясняются.

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