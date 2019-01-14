Лавров объявил о начале переговоров по проблеме мирного договора с Японией

14 января 2019 15:31 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со своим японским коллегой Таро Коно заявил, что Москва и Токио начинают переговоры по проблеме мирного договора, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Он подчеркнул, что это делается согласно поручению лидеров двух стран, данному по итогам их встреч в Сингапуре в ноября и в Буэнос-Айресе в декабре минувшего года.

Также на встрече с Кано Лавров призвал вести работу над мирным договором без противоречивой односторонней риторики.

Российский министр отметил, что российско-японские отношения в последние годы набрали неплохой темп, развиваются по целому ряду направлений.

"Мы активно выступаем за то, чтобы прилагать дополнительные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень, уровень доверия, подлинного партнерства, в том числе партнерства во внешнеполитических делах", — заключил Лавров.

Таро Кано на встрече отметил, что в отношениях между Россией и Японией есть большой потенциал.

Также Кано подчеркнул, что резервы сотрудничества России и Японии во многих сферах, в том числе в экономике, инвестициях и безопасности, неисчерпаемы.

Он отметил, что, помимо вопросов мирного договора, намерен обсудить с Лавровым экономическое сотрудничество двух стран и международную повестку, чтобы подготовиться к визиту в Россию японского премьера Абэ.

Кано добавил, что в Токио ожидают визита российского президента Владимира Путина в июне этого года.

"В июне предполагается визит в Японию президента Путина для участия в церемонии закрытия японо-российского перекрестного года, которая пройдет с участием обеих лидеров", — сказал он.

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