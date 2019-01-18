Источник: Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

18 января 2019 11:10 (UTC+04:00)

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона, передает Trend.

"По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе", - сказал источник.

Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.

Источник также добавил, что экипаж одного самолета катапультировался, отметив, что "ЧП произошло около часа назад".

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух - поверхность" и "воздух - воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 т.

До настоящего времени было известно лишь о двух происшествиях с самолетами этого типа - 4 июня 2015 года при посадке на аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область) бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся. 31 июля 2018 года аналогичная ситуация произошла в Хурбе (Хабаровский край), где самолет выкатился почти на 500 м. В обоих случаях причиной стал отказ тормозной парашютной системы.

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