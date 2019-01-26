Дипломаты России и США договорились наращивать диалог по КНДР

26 января 2019 12:32 (UTC+04:00)

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Стивен Бигэн на прошедших в пятницу в Вашингтоне консультациях договорились наращивать диалог Москвы и Вашингтона по проблематике Корейского полуострова. Об этом говорится в размещенном в субботу сообщении российского дипведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предметно обсуждались последние события вокруг Корейского полуострова и усилия всех вовлеченных государств по урегулированию проблем субрегиона", - проинформировали в МИД.

"В интересах закрепления политико-дипломатического процесса условлено продолжать наращивать российско-американский диалог на корейском направлении как в двусторонних, так и в многосторонних форматах", - подчеркнули в министерстве.

Ранее Моргулов сообщил журналистам, что пригласил Бигэна посетить Москву, а его заместитель Марк Лэмберт может нанести визит в Россию в феврале или марте.

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