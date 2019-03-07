Число отравившихся детей в детском саду Дагестана выросло до 21

7 марта 2019 01:40 (UTC+04:00)

Число отравившихся воспитанников детского сада в селе Советское Магарамкентского района выросло до 21. Об этом, как передает Trend, сообщила в среду ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"До 21 человека выросло количество отравившихся детей [в селе Советское]", - сказала Муртазалиева.

В свою очередь, республиканское управление Роспотребнадзора проинформировало о проведении эпидемиологического расследования по факту отравления детей в детском саду, отобраны пробы.

"Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан в оперативном порядке создан штаб и направлена рабочая группа для проведения эпидрасследования с целью установления источника инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Экспорт баранины из Дагестана в Иран достиг рекордного уровня
Россия 6 марта 14:08
Из Махачкалы в Баку будет запущен скоростной поезд
Бизнес 4 марта 14:18
В дагестанском селе горят 20 домов
Россия 2 марта 00:01
Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления в Джалилабаде
Происшествия 1 марта 09:59
Стали известны имена пострадавших при задымлении в многоэтажном здании в Баку
Общество 25 февраля 16:36
Число жертв отравления алкоголем в Индии превысило 140 (Обновлено)
Другие страны 24 февраля 12:32
Лента новостей
Во Франции заявили, что до призывов ООН расследовали применение силы на протестах
Европа 04:52
Азербайджан - образцовое государство: раввины США
Политика 04:37
Азербайджан и Италия подтвердили энергосотрудничество как новый импульс в развитии отношений
Политика 04:23
Amazon закроет почти 90 мини-магазинов в США
США 04:00
На северо-западе Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,5
США 03:27
"Порту" в дополнительное время обыграл "Рому" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Спорт 02:56
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Джелалабаде
Другие страны 02:35
"Манчестер Юнайтед" победил ПСЖ и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Спорт 02:12
Израиль задействовал систему ПВО после запуска ракеты из сектора Газа
Израиль 01:45