Число отравившихся детей в детском саду Дагестана выросло до 21

Число отравившихся воспитанников детского сада в селе Советское Магарамкентского района выросло до 21. Об этом, как передает Trend, сообщила в среду ТАСС представитель пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Залина Муртазалиева.

"До 21 человека выросло количество отравившихся детей [в селе Советское]", - сказала Муртазалиева.

В свою очередь, республиканское управление Роспотребнадзора проинформировало о проведении эпидемиологического расследования по факту отравления детей в детском саду, отобраны пробы.

"Состояние больных оценивается как легкой и средней степени тяжести. Управлением Роспотребнадзора по Республике Дагестан в оперативном порядке создан штаб и направлена рабочая группа для проведения эпидрасследования с целью установления источника инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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