Медведев: Наращивание сотрудничества в различных сферах отвечает интересам России и Алжира

Председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил Нуреддина Бедуи с назначением на пост премьер-министра Алжира, отметив, что наращивание сотрудничества в различных сферах отвечает интересам двух стран. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поздравительной телеграмме Медведева, в частности, отмечается, что "Россию и Алжир связывают дружественные и партнерские отношения".

"Расширяется торгово-инвестиционное, научно-техническое и гуманитарное сотрудничество. Реализуются масштабные совместные проекты в различных областях. Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего взаимодействия полностью отвечает долгосрочным интересам наших стран", - говорится в сообщении.

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика 11 марта назначил Нуреддина Бедуи новым премьер-министром страны. До этого Бедуи возглавлял министерство внутренних дел, местного самоуправления и обустройства территории. Он сменил на новом посту Ахмеда Уяхью, подавшего президенту страны прошение об отставке.

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