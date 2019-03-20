Названы самые посещаемые российскими туристами страны

20 марта 2019 07:47 (UTC+04:00)

Турпоток россиян в Турцию, Грузию, Италию, ОАЭ, Тунис, Венгрию, Катар, Японию, Португалию и на Кубу в прошлом году вырос более чем на 20%. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает ТурСтат.

Аналитическое агентство составило рейтинг самых посещаемых российскими туристами стран, проанализировав статистику выездов из России за рубеж в 2018 году.

Десятку самых востребованных российскими туристам стран возглавила Турция (5,7 миллиона поездок).

В целом число туристских поездок за рубеж в 2018 году увеличилось на 2,3 миллиона (или на 5,8%) и составило почти 42 миллиона.

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