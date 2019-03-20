В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов

Более шести тысяч человек с фиктивной инвалидностью выявлены в Дагестане в ходе проверок, заявил глава региона Владимир Васильев, выступая с посланием перед Народным собранием республики, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что масштабная проверка материалов по оформлению инвалидности проходит в Дагестане после коррупционного скандала в Главном бюро медико-социальной экспертизы города.

"Мы поработали все вместе, и по итогам выявлены факты признания инвалидами не имеющих на то медицинских показаний более шести тысяч человек", - сказал глава республики.

Он отметил, что проведённая работа позволила сохранить в бюджете региона 700 миллионов рублей. "Наша задача, чтобы эти деньги не растворились, а были направлены на поддержку незащищенных слоев населения", - сказал Васильев.

По словам и.о. руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Минтруда России Шамиля Рамазанова, на сегодняшний день в республике инвалидами являются более 330 тысяч человек, что составляет примерно 11% от населения.

"За короткий период времени нами совместно с федеральным бюро внедрены прозрачные системы электронного документооборота, сводящие к минимуму возможность каких-либо фальсификаций в отношении документов, представляемых на медико-социальную экспертизу. Наша первостепенная задача – сделать получение гражданами государственной услуги простым и комфортным. Благодаря поддержке руководства республики, эта задача успешно реализуется – от создания более удобных условий для прохождения освидетельствования, максимального информирования и разъяснения прав – до выездных форм работы с населением. Курс, проводимый под руководством главы Дагестана, по совершенствованию работы службы и недопущению нарушений в ее деятельности будет продолжен", - рассказал РИА Новости Шамиль Рамазанов.

В августе был задержан бывший руководитель главного бюро медэкспертизы Дагестана Магомед Махачев. По данным следствия, преступное сообщество во главе с Махачевым состояло из чиновников бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе о мошенничестве, взятках, служебных подлогах. Массовые задержания дагестанских чиновников за коррупцию начались после назначения Владимира Васильева главой региона.

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