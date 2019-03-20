В Дагестане выявили более шести тысяч фиктивных инвалидов

20 марта 2019 22:53 (UTC+04:00)

Более шести тысяч человек с фиктивной инвалидностью выявлены в Дагестане в ходе проверок, заявил глава региона Владимир Васильев, выступая с посланием перед Народным собранием республики, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что масштабная проверка материалов по оформлению инвалидности проходит в Дагестане после коррупционного скандала в Главном бюро медико-социальной экспертизы города.

"Мы поработали все вместе, и по итогам выявлены факты признания инвалидами не имеющих на то медицинских показаний более шести тысяч человек", - сказал глава республики.

Он отметил, что проведённая работа позволила сохранить в бюджете региона 700 миллионов рублей. "Наша задача, чтобы эти деньги не растворились, а были направлены на поддержку незащищенных слоев населения", - сказал Васильев.

По словам и.о. руководителя главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Минтруда России Шамиля Рамазанова, на сегодняшний день в республике инвалидами являются более 330 тысяч человек, что составляет примерно 11% от населения.

"За короткий период времени нами совместно с федеральным бюро внедрены прозрачные системы электронного документооборота, сводящие к минимуму возможность каких-либо фальсификаций в отношении документов, представляемых на медико-социальную экспертизу. Наша первостепенная задача – сделать получение гражданами государственной услуги простым и комфортным. Благодаря поддержке руководства республики, эта задача успешно реализуется – от создания более удобных условий для прохождения освидетельствования, максимального информирования и разъяснения прав – до выездных форм работы с населением. Курс, проводимый под руководством главы Дагестана, по совершенствованию работы службы и недопущению нарушений в ее деятельности будет продолжен", - рассказал РИА Новости Шамиль Рамазанов.

В августе был задержан бывший руководитель главного бюро медэкспертизы Дагестана Магомед Махачев. По данным следствия, преступное сообщество во главе с Махачевым состояло из чиновников бюро медико-социальной экспертизы Дагестана. Им вменяется ряд статей УК РФ, в том числе о мошенничестве, взятках, служебных подлогах. Массовые задержания дагестанских чиновников за коррупцию начались после назначения Владимира Васильева главой региона.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ИВ Баку подписала меморандум о сотрудничестве с российскими городами - Дербентом и Магасом
Политика 18 марта 12:33
Число отравившихся детей в детском саду Дагестана выросло до 21
Россия 7 марта 01:40
Экспорт баранины из Дагестана в Иран достиг рекордного уровня
Россия 6 марта 14:08
Из Махачкалы в Баку будет запущен скоростной поезд
Бизнес 4 марта 14:18
В дагестанском селе горят 20 домов
Россия 2 марта 00:01
Пограничный переход для поездов между РФ и Азербайджаном планируют упростить
Бизнес 15 февраля 14:06
Лента новостей
В Италии сенегалец пытался угнать автобус со школьниками
Европа 23:48
Сближение Грузии с НАТО будет еще больше ориентировано на результаты - Бахтадзе
Грузия 23:30
Ученые уточнили роль религий в зарождении цивилизации
Другие страны 23:17
В Стамбуле задержан террорист
Турция 22:44
Трамп: Последний оплот ИГ в Сирии ликвидируют "к вечеру"
США 22:33
Состоялось совещание под председательством Президента Казахстана
Казахстан 22:26
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
США 22:14
Партию Виктора Орбана временно исключили из Европейской народной партии
Европа 21:52
Трамп: США намерены оставить в Сирии 400 военнослужащих
США 21:34