В РФ хотят отменить налоги на суда для "Турецкого" и "Северного потока — 2"

Минэнерго РФ предлагает освободить от таможенных пошлин и налогов суда, ввозимые в Россию для реализации проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.
"Проект постановления правительства Российской Федерации... разработан с целью обеспечения возможности для временного ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза судов, задействованных в рамках реализации проектов строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток"... с освобождением от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов", - сказано в пояснительной записке к документу.
Как отмечается в пояснительной записке, товары, находящиеся на таких судах также не будут облагаться таможенными пошлинами и налогами при условии, что их ввоз и использование будет носить временный характер.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется достроить в 2019 году. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
"Турецкий поток" — проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год.
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