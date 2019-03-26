В РФ хотят отменить налоги на суда для "Турецкого" и "Северного потока — 2"

Минэнерго РФ предлагает освободить от таможенных пошлин и налогов суда, ввозимые в Россию для реализации проектов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

"Проект постановления правительства Российской Федерации... разработан с целью обеспечения возможности для временного ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза судов, задействованных в рамках реализации проектов строительства газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток"... ‎с освобождением от предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов", - сказано в пояснительной записке к документу.