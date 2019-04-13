В Москве мужчину до смерти забили камнями

13 апреля 2019 02:23 (UTC+04:00)

На северо-востоке Москвы обнаружили тело до смерти избитого мужчины. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство "Москва".

Труп с ранами головы нашли в пойме реки на улице Холмогорской после обращения очевидцев. Рядом с телом обнаружили предполагаемые орудия убийства — три окровавленных камня. Следователи изъяли с места преступления ботинки, документы, рюкзак и 500 рублей.

Убитым оказался гражданин Киргизии 1990 года рождения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

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