Очередной успех ученых в борьбе с раком

15 апреля 2019 06:27 (UTC+04:00)

Казанский федеральный университет совместно с компанией "Татхимфармпрепараты" впервые представили на 47-м Международном салоне изобретений в Женеве лекарство от артрита и добавку, повышающую эффективность терапии против большинства видов рака.

Международный салон изобретений прошел в Женеве с 10 по 14 апреля. В нем участвуют 800 изобретателей, ученых, студентов, научных и инновационных центров из 40 стран мира. Россия на выставке представила свыше 40 разработок ведущих научных предприятий, в том числе впервые три изобретения российских школьников из Мурманской области – магнитно-левитационную мыльницу, очки с самоочищающимися стеклами и холодильник на углекислом газе.

Казанский федеральный университет впервые привез на выставку в Женеву свои разработки двух препаратов, их тесты на людях должны начаться в нынешнем году.

"Мы привезли противовоспалительный препарат и добавку, которая существенно увеличивает эффективность любой противоопухолевой терапии", - рассказал РИА Новости Константин Балакин, зав кафедрой медицинской химии Казанского университета и советник по инновациям компании "Татхимфармпрепараты".

Первый препарат нацелен на борьбу с хроническими воспалениями, в частности опорно-двигательной системы, такими как ревматоидный артрит и артроз. Даже в малой дозе он купирует воспаление и уничтожает провоспалительные факторы, которые могут способствовать повторному возникновению заболевания.

Препарат под названием KFU-01 – это нестероидный противовоспалительный препарат нового поколения. По словам Балакина, он имеет низкую острую токсичность, сильный анальгетический эффект, а из-за появления при расщеплении активных компонентов витамина В6 даже может улучшить состояние кожи и волос. Предполагается, что курс лечения для большинства хронических заболеваний при приеме нового препарата будет составлять порядка одной недели. По словам Балакина, клинические испытания KFU-01 должны стартовать в середине нынешнего года, а в продажу он может поступить в форме таблеток уже в 2024 году.

Второе научное открытие, которым похвастался в Женеве Казанский университет – это добавка, которая способна в несколько раз усилить действие терапии против большинства видов рака. Препарат KFU-02 является инновационным ингибитором обратных АВС-транспортеров, который блокирует возможность раковой клетки сопротивляться любой противоопухолевой терапии. При испытаниях на мышах и кроликах применение добавки вместе со стандартной схемой химиотерапии помогало замедлить рост опухоли, а в ряде случаев помогало ее полностью вылечить.

"Мы надеемся, что этот препарат будет работать и на терминальных стадиях. Все предпосылки для этого есть. По предположениям экспертов, он сможет продлить таким пациентам жизнь", - добавил Балакин.

Клинические испытания KFU-02 намечены на 2019-2020 годы. При успешном прохождении тестирования на людях препарат сможет поступить в продажу к 2024 году.

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