В канун Песаха в России подожгли иешиву "Торат Хаим"

Иешива "Торат Хаим" (высшее иудейское духовное учебное заведение) была подожжена в пятницу в Подмосковье в канун праздника Песах. Об этом, как передает Trend, ТАСС сообщила пресс-секретарь главного раввина Москвы Ольга Есаулова.

По ее словам, при поджоге никто не пострадал, несмотря на то, что в иешиве находилось немало людей, а на стене здания была обнаружена нарисованная свастика. "Никто, слава Богу, не пострадал. Людей там было достаточно много - и студенты, и гости, которые приезжали на Песах, никто не пострадал. Пострадал склад, где хранилось кошерное мясо - там была какая-то свастика изображена на двери здания", - сказала она.

По словам пресс-секретаря, в настоящее время происшествие расследуют правоохранители. "В воскресенье вечером мы сможем дать какую-то более детальную информацию", - сообщила Есаулова.

Пресс-секретарь главного раввина Москвы рассказала, что перед произошедшим в адрес иешивы угроз не поступало, а в период празднования (Песах празднуется семь дней в Израиле и восемь дней - за его пределами) будут предприняты дополнительные меры безопасности. "Угроз не поступало. [Дополнительные меры безопасности] будут приняты", - заявила она ТАСС.

Иешива "Торат Хаим" была основана раввином Мойше Соловейчиком. Песах - один из главных праздников иудаизма, посвященный исходу евреев из Египта, который в 2019 году начинают отмечать вечером 19 апреля.

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