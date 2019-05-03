Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия

3 мая 2019 19:23 (UTC+04:00)

МИД РФ цитирует выступление российской делегации на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками. <...> Пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера. При этом Российская Федерация не намерена никому ничего навязывать. Считаем необходимым действовать в данном вопросе на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что процесс сокращения и ограничения ядерных вооружений должен быть поэтапным и основываться на принципе равной и неделимой безопасности, а также учитывать предпосылки, которые помогут осуществить главную цель — избавить мир от ядерного оружия.

По словам участников российской делегации, ядерному разоружению мешает тот факт, что в Европе все еще сохраняется нестратегическое американское ядерное оружие. Кроме того, в рамках НАТО продолжаются "совместные ядерные миссии", подразумевающие подготовку военных "неядерных" стран к возможному применению ядерного оружия США.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле 2017 года. В разработке документа не участвовали ядерные державы, в том числе пятерка постоянных членов Совбеза ООН, включая США и Россию.

С 20 сентября 2017 года договор открыт для подписания. Он должен вступить в силу после того, как его ратифицируют не менее 50 стран.

В прошлом октябре Москва, Лондон, Пекин, Париж и Вашингтон подчеркнули, что не будут подписывать документ, и призвали других "серьезно подумать о последствиях". При этом государства подтвердили приверженность ДНЯО.

Как заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Москва подчеркивает, что согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и "увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности".

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