Россия проведет наблюдательный полет над США

13 мая 2019 04:26 (UTC+04:00)

Российские инспекторы в мае планируют выполнить наблюдательный полет над США в рамках договора по открытому небу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает газета ВС РФ "Красная Звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154МЛК-1 над территорией США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для полета максимальной дальностью до 4800 километров с аэродрома в штате Миссури выделен период с 12 по 20 мая. Добавляется, что российский самолет будет выполнять полет по согласованному маршруту, а специалисты США на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение условий договора.

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