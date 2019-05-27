Рядом с Курилами произошло землетрясение магнитудой 5,1

27 мая 2019 06:42 (UTC+04:00)

Сейсмологи в понедельник утром зарегистрировали рядом с островом Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщили ТАСС, как передает Trend, в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в 09:10 по местному времени. Глубина очага составила 14 км, эпицентр располагался в 95 км юго-восточнее города Северо-Курильска на Парамушире", - сообщил собеседник агентства.

По оперативным данным сейсмологов, жители Северо-Курильска ощутили землетрясение силой в 4 балла.

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