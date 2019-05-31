В России создали модернизированные военные спутники связи

31 мая 2019 19:43 (UTC+04:00)

Два модернизированных спутника связи "Меридиан-М" в интересах Министерства обороны запустят до конца этого года, сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Ранее о существовании модернизированных "Меридианов" ничего не сообщалось, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"До конца года будут запущены два модернизированных спутника связи серии "Меридиан-М", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны, не уточняя детали проекта.
Кроме этого, по его словам, завершится формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" в составе четырех спутников.
По словам Шойгу, это "даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за ее пределами, в том числе в Арктической зоне".
В 2006-2014 годах было запущено семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера космическим мусором, второй выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" на орбите составляет семь лет.
Группировка телекоммуникационных спутников "Благовест" должна включать четыре космических аппарата и обеспечивать глобальное покрытие. Ее цель –гарантировать российским военным доступ к высокоскоростной передаче данных, телерадиопрограммам, интернету, телефонии и другим видам связи. Космические аппараты используют перспективные Ка- и Q-диапазоны частот.

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