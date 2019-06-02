Власти Нижегородской области РФ сообщили, что число пострадавших в Дзержинске может вырасти

Власти Нижегородской области предполагают, что пострадавших в результате взрывов в городе Дзержинске может оказаться больше. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Глеб Никитин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В результате ЧС в медучреждения обратились 84 человека. Мы ожидаем, что количество может увеличиться", - сказал он. Никитин также уточнил, что с территории предприятия были эвакуированы 28 человек.

"Из этих 84 человек с травмами средней тяжести и в тяжелом состоянии - 16 человек. Один - в тяжелом состоянии, 15 человек - в состоянии средней тяжести. Всем им оказана надлежащая медицинская помощь, они находятся сейчас в стационаре. Угрозы жизни и здоровью этих жителей нет", - пояснил губернатор.

По словам Никитина, собственники завода "Кристалл" и власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

"Будет оказана вся необходимая помощь правительством области. Также мы сейчас проговорили этот вопрос с предприятием. Предприятием также будет оказана вся необходимая помощь", - сказал он.

Он добавил, что жителям домов, где выбило стекла, нужно обращаться по телефону "112". "Организовано полностью сведение информации в свою управляющую компанию, все УК работают по устранению последствий, и те жители, например, которые были на даче, по возвращению могут обращаться в УК, все необходимые ресурсы для устранения последствий будут выделены", - рассказал глава региона. Никитин уточнил, что коммерческие организации и объекты бизнеса, которые также пострадали, также могут рассчитывать на возмещение ущерба.

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