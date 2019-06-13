Путин надеется, что Россия и США найдут решения в сфере экономики

13 июня 2019 08:57 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин надеется, что после G20 РФ и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - сказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".

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