Путин надеется, что Россия и США найдут решения в сфере экономики

Президент России Владимир Путин надеется, что после G20 РФ и США смогут выйти на какие-то конструктивные решения для создания условий сотрудничества в экономике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, Соединенные Штаты, надеюсь, в рамках предстоящей "двадцатки" сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - сказал Путин в интервью телерадиокомпании "Мир".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.